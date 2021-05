Lapseootele jäänud Wimbledoni tšempion tõmbas karjäärile joone alla

Strycova karjäärilõpetamise põhjus on aga ilus: nimelt avalikustas ta märtsis, et ootab last. Uus ilmakodanik peaks sündima tänavuse aasta lõpus. Pärast seda loodab tšehhitar veel ühe hüvastijätu võistluse teha. Meelispaigana on ta nimetanud Wimbledoni turniiri, kuhu ta loodab 2022. aastal teenida vabapääsme.