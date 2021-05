Kas otsustav samm tiitliheitluses? Toyota rallitiim võtab Portugalis kasutusele uue mootori

Tegu saab olema esimese mootoriga, mis on täielikult disainitud ja ehitatud Toyota Kölni tehases ja see keskendub rohkem jõule kui pöördemomendile, vahendab lehekülg.

«Uus mootor tuleb Portugalis kasutusele. Meil oli see valmis, aga Horvaatias kasutusele võtmine oli logistika tõttu keeruline,» rääkis tiimipealik Jari-Matti Latvala.

«Meil oli see mootor juba tükk aega valmis ja kuna tegu on eelmisest parema mootoriga, siis tahtsime selle võimalikult kiirelt kasutusele. Mõtlesime Horvaatia peale, aga Portugal oli sirgjoonelisem,» ütles tehniline direktor Tom Fowler.

«Uuel mootoril on kindlasti rohkem hobujõudu. See võib kõlada imelikult, aga see ei ole alati nii meie uuendustega. Oleme minevikus teinud ka pöördemomendil põhinevaid uuendusi,» seletas Fowler.