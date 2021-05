Breen tunnistas, et vaid Neuville suudab Hyundaid asfaldil taltsutada

Iirlane on küll kõva kattega teedel üles kasvanud, ent Horvaatia etapp tekitas tallegi parajalt peavalu. Breen lõpetas esimest korda MM-kalendrisse kuulunud ralli 8. koha ja paraja pettumusega.

«Vähemalt tean enda puhul, mida pean tulevikus parandama. Usun, et võiksime järgmisel asfaldirallil mitu sammu edasi astuda,» rääkis piloot wrc.com-ile.

«Selge, et auto tegelikult töötab ja Thierry saab selle taltsutamisega väga hästi hakkama. Aga tema on sellega sõitnud aastaid, sättides seda täpselt enda käe järgi. Kellegi teise rooli istudes on väga keeruline asju kohe õigesti tööle saada,» märkis Breen.