UEFA kaalub osadele Superliiga klubidele kehtestada kaheaastast võistluskeeldu

ESPNi andmetel on Superliiga 12 asutajaklubist seitse olnud UEFAga viimase kümne päeva jooksul ühenduses ning jõudnud organisatsiooniga kokkuleppele. Nendeks on kõik kuus Inglismaa klubi – Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ja Tottenham – ning Hispaania klubi Madridi Atletico. Ka Milano Inter peab UEFAga läbirääkimisi, kuid pole veel kokkuleppele jõudnud.

Superliigale pole selga keeranud Madridi Real, Barcelona, Juventus ja AC Milan. Need klubid on veendunud, et nende positsioon on piisavalt tugev, et vältida UEFA distsiplinaarkaristust.

Ceferini sõnul tuleb karistada kõiki Superliiga asutajaklubisid, kuid Inglismaa klubid võivad pääseda leebemalt. «Kõik peavad oma tegude tõttu leppima tagajärgedega. Me ei saa käituda, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Minu jaoks on selge erinevus kuue Inglismaa ja ülejäänud kuue klubi vahel. Inglased olid esimesed, kes tunnistasid viga,» ütles Ceferin.

«Minu jaoks on selgelt kolm gruppi. Kuus Inglismaa klubi, kes loobusid esimesena. Seejärel tulevad järgmised kolm (Madridi Atletico, AC Milan ja Inter) ning seejärel need klubid, kes arvavad, et maa on lame ning Superliiga jätkuvalt eksisteerib. Nende gruppide vahel on suured erinevused, kuid kõik peavad vastutama. Mis moodi, seda me veel näeme,» lisas Ceferin.