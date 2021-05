Kogu senise karjääri Pärnus mänginud nurgaründaja siirdus konkurendide juurde

27-aastane Leppik tegi Pärnu eest debüüdi 2011. aastal, kuid on nüüd valmis kodulinnast lahkuma. «Olles mänginud võrkpalli kümme aastat järjest ühes klubis, loodan nüüd oma mugavustsoonist pika sammuga välja astuda. Tahtejõudu ja soovi head võrkpalli mängida mul jätkub ning võistkonnasisene konkurents on Tartus tugev, mis on suur edasiviiv jõud,» sõnas Leppik Tartu Bigbanki pressiteenistuse vahendusel.