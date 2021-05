Murakas Tänaku uuest lepingust: selgus on varakult majas, eelmine kord nii lihtsalt ei läinud

«Selles valdkonnas on nüüd selgus varakult majas. Eelmise lepingu sõlmimine nii lihtsalt ei läinud,» viitas Murkas 2019. aastale, mil Tänak sai lepinguasjad paika alles oktoobri lõpus.

Murakase sõnul on Hyundail leping nüüd kahe kiire sõitjaga, sest allkirja andis paberile ka Thierry Neuville. Ent Tänaku näol on tegu ka väga hea autoarendajaga. Arvestades, et järgmisel hooajal hakatakse sõitma uute reeglite järgi ehitatud autodega, sai Hyundai eestlase näol ka arendusosakonda tugevust juurde.

Ühtlasi võib tänase uudise põhjal eeldada, et suuremaid vangerdusi me sõitjateturul võib-olla ei näegi. Muraka hinnangul pole Toyota meestel Kalle Rovanperäl ja Elfyn Evansil põhjust meeskonda vahetada. «Mulle tundub, et nad jätkavad. See kooslus töötab hästi ja sõitjad saavad omavahel läbi,» lausus Murakas.

Tõsi, seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier’ järgmisel hooajal enam täispikka hooaega kaasa ei tee ehk temast võiks üks koht üle jääda, ent prantslane pole teinud saladust, et tahaks külalisvõistlejana siiski MM-sarjas jätkata. See võib tähendada, et Toyota võtab üle Hyundai taktika ning hakkab kolmandas autos pilooti vahetama.