Olümpiavõitja selgitas ootamatu otsuse tagamaid

Selline ootamine teeb tihti sportlased murelikuks ja kannatamatult minnakse liialt vara tagasi treeningutele. Ka Östberg tunnistab, et see valmistab palju kannatusi. «Minu jaoks on see lihtsalt imelik ja nii nõudlik, et suudaksin pikemalt rahu säilitada. Töö ja puhkuse tasakaal on spordis äärmiselt oluline ja hetkel vigastusest taastumisel räägivad arstid sellest eriti tõsiselt. Nüüd vaikselt saan aru, kui tõsine see tegelikult kõik on,» jätkas Östberg.