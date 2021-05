Toyota asub Hyundai tuules tegudele: soovime hoida praeguseid sõitjaid meeskonnas

Toyota meeskond proovib säilitada nii Elfyn Evansit kui ka Kalle Rovanperä oma meeskonnas, kusjuures waleslasest saaks n-ö liider. Samuti näeb Latvala praegu vaeva, et saada Sebastien Ogier nõusse kihutama veidi enam rallisid tuleval aastal kaasa.

«Meil on hetkel väga head sõitjad meeskonnas. Seega teemegi palju tööd, et nad ka meie ridades tulevikus sõidaksid,» selgitas Latvala ralliportaalile Dirtfish.

Dirtfishi andmetel on Toyotal võimalus pikendada soovi korral Rovanperäga praegust lepingut aasta võrra. Evans seevastu on vabaagent, kellega peab läbirääkimisi alustama. Temaga ühele arusaamale jõudmine on Toyota prioriteet.