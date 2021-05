Kuulus ralližurnalist viitab, et Wilsoni M-Spordi plaan on kokku vajumas

Tunnustatud portaali DirtFishi veelgi mainekam ralližurnalist David Evans märkis oma arvamusloos, et ta ei näe ühtegi põhjust, miks peaks waleslane tahtma Toyotast lahkuda. Tõele au andes on sellele raske vastu vaielda, sest rallisõitja Evansist on saanud seal tiitlipretendent ning ta näitab head minekut.

Samas on ajakirjanik Evans kindel, et Toyota roolikeeraja ja M-Spordi omanik Malcolm Wilson mingi kontakti loovad. «Nagu märkis Andreas Mikkelsen, on M-Sport koht, kus tahad olla, kui reeglid muutuvad,» kirjutas Evans ning viitas tulevast hooajast kehtima hakkavale hübriidajastule.