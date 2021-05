EM-piletit jahtivas Eesti koondises on asjad nii, nagu olema peavad

Finaalturniirile pääsemiseks tuleb alagrupis tulla kahe parema sekka. Mõlema vastasega mängitakse kaks korda.

Eesti naiskond sai enne turniiri pidada vaid ühe treeningmängu Slovakkiaga. Peatreener Lorenzo Micelli ütles volleliidu pressiteate vahendusel, et vaatamata olematule võistluspraktikale on naiskonna seis hea. «Füüsiliselt oleme jõudnud heasse seisu, tehniliselt olime algul trennides rabedad, ent juba kolme-nelja päevaga jõudsime kõik ühele lainele ja tänaseks on asjad nii nagu olema peavad,» sõnas Micelli. «Slovakkia reis oli nagu oli, aga nende vastu peetud treeningmängus nähtuga jäin ma väga rahule.»

Mõlema vastasega on treenerid jõudnud tutvuda. «Oleme nende tegemistega hästi kursis. Valgevene on väga tugev, nende alistamine oleks meile boonus. Kõik teavad, et põhirõhk on Šveitsil, kes on samuti kahe selge liidriga tugev võistkond. Läheme mõlema vastasega kõvasti võitlema,» lisas peatreener.

Mängijatest sõidab kaasa nii kogenud olijaid kui ka nooremaid. Seljaprobleemide tõttu ei saanud Valgevenesse minna Eliisa Peit. «Olen püüdnud naiskonda tuua ka noori, et nad saaksid kogenumatelt õppida, usun, et meie koosseis on tasakaalus,» sõnas Micelli.

Naiskonna koosseis Slovakkias:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Merilin Paalo

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts

Liberod: Kristi Nõlvak, Kadri Kangro

Peatreener Lorenzo Micelli, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andres Toobal, ÜKE treener Alessandro Orefice, füsioterapeudid Giuseppe Pigliacampo, arst Mari Arak, statistik/skaut Mihkel Sagar.

EM-valikturniiri ajakava: