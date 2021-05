Oleme ausad, Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo jaoks on see jackpot. Hetkel on kõige tituleeritum tegevsõitja Toyotat esindav seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier, kuid tema on juba kahel korral oma erruminekut edasi lükanud ja tundub, et tänavuse hooaja järel prantslane vähemalt täiskohaga enam ei võistle.