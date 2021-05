OTSE ⟩ Kalev/Cramo pani Pärnu avaveerandil kaitses lukku

Põhiturniiril õnnestus suvepealinlastel korra valitsev meister alistada. Suuresti oli see Märt Rosenthali teene, kes võttis mänguisu Kalevi liidrilt Marcus Keene’ilt. Poolfinaalides Rakvere Tarva vastu oli VTB Ühisliigas suurim korvikütt aga üsna varjus. Hoidis ta padruneid Pärnu jaoks?

Juba esimesed kaitsed-rünnakud näitasid, et kodutöö on mõlemalt poolt korralikult tehtud. Peamiselt leiti lahendusi üks-ühe vastu olukordadest, välja joonistatud liikumistel pandi teed kenasti kinni. Hästi oli teada, mida keegi oskab. Tõsi, osadest meestest peegeldus ka finaalipinget.

Pärnu ei suutnud aga ründelaudu eriti efektiivselt ära kasutada. Esimese neljandiku lõpuks oli Kalev peal 20:13. Mõlema viskeprotsendid väljakult olid madalad: 41 (17/7) vs. 31 (16/5).

Tunamullu (eelmine hooaeg jäi koroonaviiruse tõttu pooleli) teenis Pärnu esimese medali, pronksi. Tänavu astuti samm veelgi edasi. Hea märk, arvestades, et tuleval aastal loodetakse kaasa lüüa ka madalaimas eurosarjas, FIBA Europe Cupil.

Millises rivistuses minnakse Pärnu vastu? Tiimi mänedžeri Ramo Kase sõnutsi on vägagi tõenäoliselt lõppenud eesliini meeste Maurice Kempi ja Kregor Hermeti hooaeg, varasemalt oli sama teada Soku kohta. Kaufmanise ja Jõesaare osalemine selgub jooksvalt, mõlemad teevad täna vähemalt soojenduse kaasa.

See tähendab, et valitseva Eesti meistri korvialuse mehitavad Devin Thomas, Rauno Nurger ja Tanel Kurbas. Pärnul on vastu panna korralikult jõudu: Lauris Blaus, Kristjan Kangur, Linards Jaunzems ja Mihkel Kirves.