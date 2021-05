TÄNA ⟩ Kempi ja Hermeti hooaeg tõenäoliselt läbi: kas Pärnu suudab haavatud Kalev/Cramot finaalis üllatada?

Tunamullu (eelmine hooaeg jäi koroonaviiruse tõttu pooleli) teenis Pärnu esimese medali, pronksi. Tänavu astuti samm veelgi edasi. Hea märk, arvestades, et tuleval aastal loodetakse kaasa lüüa ka madalaimas eurosarjas, FIBA Europe Cupil.

Millises rivistuses minnakse Pärnu vastu? Tiimi mänedžeri Ramo Kase sõnutsi on vägagi tõenäoliselt lõppenud eesliini meeste Maurice Kempi ja Kregor Hermeti hooaeg, varasemalt oli sama teada Soku kohta. Kaufmanise ja Jõesaare osalemine selgub jooksvalt, mõlemad peaksid täna vähemalt soojenduse kaasa tegema.

See tähendab, et valitseva Eesti meistri korvialuse mehitavad Devin Thomas, Rauno Nurger ja Tanel Kurbas. Pärnul on vastu panna korralikult jõudu: Lauris Blaus, Kristjan Kangur, Linards Jaunzems ja Mihkel Kirves.