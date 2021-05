Tänak varajasest lepingupikendusest: meil oli pärast Arcitcut paus, tegu oli perfektse ajaga see asi korda ajada

Dirtfishi portaalis avaldatud arktiklis seletas Tänak, miks lepingupikendus nii vara sündis. «Vastus on lihtne. Meil oli pärast Arctic Rallyt paus. See oli kaks kuud põhimõtteliselt mitte millegi tegemist. Tegu oli perfektse ajaga, et see asi korda ajada.

2019. aasta maailmameister seletas, et nüüd läheb hooaeg väga kiireks ja seetõttu ei olnud mõtet seda otsust hilisemasse perioodi lükata.

Ta rõhutas, et üheks põhiliseks põhjuseks, miks ta otsustas Hyundaisse jääda, oli see, et uute regulatsioonide tulekuga ei saaks ta tiimi vahetades auto arenduses nii palju kaasa rääkida.

«Mul oli diskussioone kõigi kolme tiimiga aasta lõpus ja uue aasta alguses, aga suur asi on see, et saame autot algusest peale arendada. Olen kindel, et meil saab olema palju konkurentsi, sest see on kõige suurem regulatsioonide muudatus, mis meil on eales olnud,» seletas Tänak.

Saaremaalt pärit rallisõita tänas ka tiimipealikut Andrea Adamot, et ta tõi tiimi Christian Loriaux. «Andrea paneb meile kõik lauale, et kindlustada tugev esinemine ja võitmine,» rõhutas ralliäss.

Lisaks oli Tänak õnnelik selle üle, et meeskonnas jätkab ka Thierry Neuville. «Tiim on nii kindlasti tugev. Thierry on hea sõitja, selles pole kahtlust ja kui sul on tiimikaaslane, kes suudab sind suruda, siis see viib sind edasi,» rääkis ta.