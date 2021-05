Eile Valgevenele alla vandunud Eesti naiste võrkpallikoondis läheb 2021. aasta EM-valiksarja teises kohtumises vastamisi Šveitsiga, kes on ka meie põhiline vaenlane EM-pääsme peale. Postimees kannab kell 18 algavat kohtumist üle otsepildis.

