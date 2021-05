Norra ralliäss avaldas plaani tippseltskonda naasmiseks

WRC 2 arvestuses on võimalik MM-punkte koguda seitsmelt rallilt, millest arvesse läheb kuus paremat tulemust. Kohustuslik on kaasa teha ka ühel n-ö ülemererallil ning Mikkelsen valis selleks etapiks Keenia.

Täpsemalt ootab Mikkelsen pakkumist. Tema soov on järgmisel aastal sõita WRC ehk uue nimega Rally1 klassis. Kuna kalendriaasta teise poole on norralane endale vabaks teinud, saaks ta võimaliku kosilase juures uue generatsiooni ralliautot arendada ja testida.

WRC 2 MM-tiitlile panustav Mikkelsen on kolme etapiga kogunud 35 punkti. Tema suurimad konkurendid on ilmselt Esapekka Lappi ja Mads Østberg, kes võitsid vastavalt Lapimaa ja Horvaatia ralli. Need on ka ainsad etapid, kus Lappi ja Østberg võistelnud on.