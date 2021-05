Video ⟩ Poola odaviskaja virutas olümpiasuve hakul kõigi aegade kolmanda tulemuse

Mõistagi on ta nüüd maailma hooaja edetabelijuht, kuid lisaks tõusis ta naiste odaviske kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale. Kaugemale on lennuvahendi saatnud vaid tšehhitar Barbora Špotakova (72.28) ja kuubalanna Osleidys Menendez (71.70). Üldse on 70 meetri joone ajaloos alistanud nüüdseks viis naist.

«Ma olen emotsioonide küüsis praegu. Mõistagi ma ootasin tulemust, kuid et 71 meetrit!? Suurepärane tunne on hooaega niimoodi alustada, kuid loodan, et minus on veel palju enamat sees. Olümpia ootab alles ees,» sõnas poolatar pärast võistlust Euroopa Alaliidu kodulehele antud lühiusutluses, kuid jäi siiski kahe jalaga maa peale. «Ma ei mõtle praegu maailmarekordist. Enne olümpiat tuleb mul veel kõvasti tööd teha.»