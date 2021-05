Elfyn Evans andis uue lepingu osas selge vihje

32-aastane Evans on alates möödunud hooajast, mil ta Toyotaga liitus, näidanud väga head kiirust. Mullu jäi ta napilt MM-tiiltita ning tänavu on ta jälle kõige kõrgemas mängus.

Tegelikult vihjas Evans ikkagi, et praegu pole mõtet liiga suuri muutusi teha. Tulevad ju järgmisest aastast ikkagi kasutusele hübriidmasinad ning iga mees tahaks nende arendamise juures olla. «Uued reeglid sunnivad ehk sõitjaid varasemalt uusi lepinguid sõlmima. Hetkel mõtlen, et on ilmselt targem samasse võistkonda jääda ja järgmise aasta masinat koos arendada,» jätkas Evans.