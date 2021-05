Latvala: teame, kus Ogier tahab järgmisel hooajal sõita

«Meil on tugev sõitjate rivistus ja soovime seda hoida,» ütles latvala Rally Plusile antud intervjuus. «Sebastien on öelnud, et tahab sõita 2022. osad rallid, umbes pool hooaeega. Peame temaga läbi rääkima, et leida sõitjad nendele etappidele, kus ta osa ei soovi võtta,» seletas tiimijuht.