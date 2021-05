Latvala vihjas, kes võib järgmisel hooajal hakata Ogier'ga autot jagama

Itaalia portaal Tutti Pazzi per il Motorsport kirjutab, et Eflyn Evans ja Kalle Rovanperä jätkavad suure tõenäosusega Toyotas, samuti jaapanlane Takamoto Katsuta, kuid tema jätkab ilmselt neljanda autona.

«Ogier ütles mulle, et soovib järgmine aasta mõned sõidud. See on meie jaoks väga tähtis teema ja arutame selle üle. Sooviksin samade sõitjatega jätkata, aga peame ootama Sebastieni otsust.