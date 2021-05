Ogier: ärge kandke M-Sporti veel maha

Mis puudutab Toyota ja Hyundai duelli, siis Ogier’ sõnul on autod sisuliselt võrdsed. «Seis on äärmiselt tasavägine. Enne Horvaatia ralli viimast kiiruskatset mahtus esikolmik kaheksa sekundi sisse,» tõi ta näiteks.

«Ainus asi, mida öelda saan, on see, et mulle minu Yaris meeldib. Sellega on nauditav sõita. Võib-olla oli mul Horvaatia ralli esimesel ringil raskusi, kuid edasi läks kõik juba hästi,» lisas ta.