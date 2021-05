VIDEO ⟩ Vaata, kuidas konkurendid püüdsid Taaramäe lõputõusul kinni

Taaramäe juhtis pikalt võistlus koos taanlase Christopher Juul-Jenseniga (Orica – GreenEdge) ning lõputõusu eel oli neil jälitajatega minutiline vahe, ent sellest ei piisanud. Etapivõidu teenis ameeriklane Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), kellele see oli üldse esimene profivõit väljaspool USAd.

Üldarvestuses on De Marchi edu teisel kohal oleva Dombrowski ees 22 sekundit. Taaramäe tõusis üldarvestuses 14. kohale (+1.47).

Oma osa võis mängida ka fakt, et Taaramäe näol on tegu tänavu seni enim võistluspäevi kogunud ratturiga. Aasta esimese viie ja poole kuuga on tal kogunenud juba 38 võistluspäeva.