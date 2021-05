Kotsari koduklubi Hamburg sihib kindlalt eurosarja

Positiivne on ka see, et Hamburg soovib tuleval hooajal igal juhul kaasa lüüa eurosarjas. «Väga palju ei tohi sellest rääkida, aga nii palju saan öelda, et taotlus on esitatud. Kas see on rahuldatud või rahuldatakse, jääb tiimi avaldada,» sõnas Kotsar, kes rohkem täpsustama ei soostunud.