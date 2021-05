Meistrite liiga finaal vahetab viimasel hetkel asukohta

Kuna finaalis kohtuvad kaks Inglismaa klubi Manchester City ja Chelsea, oleks loogiline, et finaal peetakse Inglismaal. Saareriigi jalgpalliliit ja valitsus arutasidki UEFA-ga finaali Wembleyle toomist, kuid ei suutnud Euroopa alaliidule anda piisavaid garantiisid erakorraliste olukordade juhtumisel.

BBC kirjutab, et tõenäoliselt peetakse mäng Portugalis, kuhu on inglastel lubatud reisida. Ühe võimaliku mängupaigana tõi BCC välja Porto koduväljaku Estadio do Dragao. Kuna möödunud aasta finaal peeti Lissabonis, ei taha UEFA kaks aastat järjest samas linnas mängida.