ANALÜÜS ⟩ Mille abil saab Pärnu Sadam BC Kalev/Cramole korvpallifinaalis hästi vastu?

Koduste korvpallimeistrivõistluste finaalseeria on pakkunud alustuseks kaks mõnusalt pingelist mängu, nii Pärnu Sadam kui ka tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo on võitnud ühe mängu ja suur võitlus jätkub. Viimastel aastatel pole keegi Kalevile lähedalegi saanud, mis on tänavu teisiti?