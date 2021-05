VIDEO ⟩ Arbeiter teenis Soome kõrgliigas esimese võidu: autsaideri roll sobib meile

«Esimesel poolajal meil põhimõtteliselt polnudki võimalusi. Aga kui värava saime, pidi Hakan hakkama rohkem ründama, see avas meile võimalusi kontrateks. Teisel poolajal suutsime ka ise veidi suruda. Me läheme igale mängule pingevabalt. Oleme alati autsaiderid ja see roll sobib meile,» sõnas 2019. aastast KTP-d juhendav Arbeiter.