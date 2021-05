FIA WRC-boss Hyundai jätkamisest: kuniks paberitel polnud allkirja, oli kahtlus olemas

«Olin tegelikult mõnda aega kindel, et see saab juhtuma,» avaldas Matton intervjuus Prantsusmaa väljaandele Auto Hebdo. «Ma olin vahetult enne kinnitust kuulnud Hyundailt positiivset tagasisidet. See oli oodatud tulemuse formaalne kinnitus, kuid kuniks paberitel polnud allkirja, oli kahtlus olemas. Eriti arvestades olukorda, mis praegu maailmas toimub.»

Kuigi Hyundai tiimipealik Andrea Adamo on andnud meediale mõista, et tema tiim ei kulutanud Rally1-auto arendusele enne lõpliku kinnitust sentigi, siis Matton teadis rääkida teist juttu. «Kuigi leping sai allkirjad päris hilja, siis näiteks uute autode arendus käis pidevalt.»

Matton on endaga päris rahul, et suutis kolm meeskonna pikaajalise jätkamise WRC-sarja kinnitada. «Sellist lepingut pole varem tehtud, mis vältaks kolm aastat. Olen rahul, et suutsin WRC-s midagi muuta,» ütles belglane ja tunnistas, et kindlus tuleviku osas annab ka FIA-le ja sarja korraldajale kindlustunde võistlustesse veelgi rohkem investeerida.