AMETLIK ⟩ Zlatan Ibrahimovic jääb EM-finaalturniirilt eemale

«Rääkisin täna Zlatan Ibrahimoviciga, kes kahjuks teatas mulle, et tema vigastus on liiga tõsine ja ta ei saa sel suvel EMil mängida. Loodan, et ta on siiski peagi jalgpallimurul tagasi,» ütles 58-aastane peatreener pressiteate vahendusel.