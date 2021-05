Heiko Rannula: esimesest viskest oli karta, et täna pole meie päev

«Esimesest viskest alates oli karta, et täna pole meie päev,» ütles Rannula. Mis esimesel viskel toimus? Lahtihüppe võitnud Pärnu toimetas palli Märt Rosenthalile, kes oli kolmapäeval peetud eelmises kohtumises tabanud sajaprotsendiliselt, sealhulgas kolmeseid 3st 3. Nüüd sai ta taas kaugviske vabalt teele saata, kuid see ei tabanud korvirõngastki...

«Me polnud täna valmis mängima nii nagu Kalev/Cramo vastu on vaja. Kogu põhimeeste punt, kes eelmistes mängudes mängis 30 minuti ringis, oli kollektiivselt tühi. Eelmised heitlused nõudsid palju nii füüsilist kui ka vaimuenergiat. Iga asi on kahepoolne. Meie olime varasemaga võrreldes veidi pehmemad, Kalev jällegi agressiivsem ja energilisem,» jätkas Rannula.

«Kindlasti pole me alla andnud,» rõhutas Rannula. «Niisuguseid äravajumisi on tulnud sisse ka palju kõrgemal tasemel mängitavates seeriates. Kosume ja arvan, et suudame kodus lahingu anda. Oleme võitlejad, võitleme ses finaalseerias lõpuni.»