ANALÜÜS ⟩ Nii juhtub, kui VTB Ühisliiga meeskond veidi juurde paneb ja «lihtsurelik» järele annab

Kaks esimest mängu olid kodusesse korvpallifinaali toonud põneva intriigi, mis on alale mõistagi ainult hea. Kahju vaid, et see kõik jääb publikul nägemata - mine tea, ehk suutnuks pärnakad kolmapäeval kodus täismaja toel samuti BC Kalev/Cramo vastu võidu noppida? Laupäeval Tallinnas peetud kolmanda kohtumise järel tuleb aga nentida: «Tere tulemast reaalsusesse tagasi!» Kalev juhib seeriat 2:1, kullast lahutab üks võit.