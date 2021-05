Lapsepõlves ahistamise ohvriks langenud Indrek Kaingu avalik kiri: kelleks sa ennast pead? Jumalaks? Kohtumõistjaks?

Olen mõelnud ka argumentidele, mida täiskasvanud nimetavad, kui nad on otsustanud rääkida aastatetagustest juhtumitest, kus nad olnud ahistajatest teadlikud, aga jätnud teavitamata. Üks peamisi põhjuseid on ebamugavuste põhjustamine endale ja muidugi tollele «muidu toredale inimesele», keda väärkohtlejad paraku üldjuhul avalikkusele ongi. Kardetakse, et kahtlustest teavitamine toob teavitajale pahandusi. Kardetakse kolleegide hukkamõistu pealekaebamise pärast. Ja kardetakse ka laimaja staatusesse sattuda. Püüan ka neile tunnetele vastukaja anda. Jah, tegemist ongi äärmiselt ebamugava teemaga. Aga kui te juba olete väärkohtlemisest teadlik või kahtlustate seda, siis olete te ka kahjuks juba selle osa. Teie ainuke ja õige võimalus sellest vabaneda on anda informatsioon politseile või teistele spetsialistidele üle, ning teie süda saab sellega puhtaks. See pealtnäha tore inimene ei ole tore inimene, kui ta lapsi ahistab. Keskendu sellele, mis on oluline - laste elud, meie kõigi tulevik. Ühiskond saab hakkama ka ilma selle andeka ahistajata. Kolleegide hukkamõist on midagi, mida ilmselt kardame suuremaks, kui see reaalselt on. Tahaksin loota, et asjadest rääkida julgemine pole uuele põlvkonnale enam probleem, ja õpetan enda lapsi kõigest avatult rääkima. Mida vähem on tabusid, seda turvalisem on ka nende elu. Ka kolleegid saavad ühel hetkel aru, et tegite õigesti. Ja nn pealekaebamise teema jäägu nüüd palun eelmisse riigikorda, kuhu me enam kunagi tagasi ei ihka. Ühiskond on terve, kui ühiskond ise hoiab end tervena. Kui ühiskonnas on mädapaise, tuleb see välja ravida, mitte kõrvale vaadata, silmad häbi täis.