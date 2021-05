Korraliku sõidu teinud Lõiv astus suure sammu olümpiapileti suunas

«Kuna eile ma rajal trenni ei teinud, siis otsustasin hommikul, et lähen testin erinevaid rehve. See oli minu tavarutiinist natuke erinev ja kartsin, et ehk väsitan end enne sõitu ära. Õnneks oli see ikka õige otsus, sest sain tänu sellele natuke rajatunnetust. Start algas väga kehvasti, pika asfaldisirge jooksul ei saanud ma klippi kinni ning vajusin läbi grupi. Kui ma lõpuks klipi kinni panin ning sõitma hakkasin, õnnestus mul kohe mitmeid kohti ettepoole sõita. Peale stardiringi olin 18. kohal.