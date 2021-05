Teepuhastaja rolli täitev Ogier loodab salajase abimehe peale

Ogier' on sellest mõistagi teadlik, kuid ta loodab, et asjalood siiski päris nii hullud pole. «Sel korral tuleb meil tõesti ilmselt keerulistes tingimustes teepuhastajaks kehastuda, aga Portugal on koht, kus võib sel ajal ka vihma sadada. Seega loodame loomulikult selle peale,» vihjas prantslane Toyota meeskonna võistluseelses teates nõnda ilmataadi võimalikule toele.

Kui vihma tõesti tuleks, oleks see teiselgi viisil vesi Ogier' veskile. «Meie rallieelne test möödus üsna märgades oludes. See aga tähendab, et ma pole uute Pirelli rehvidega kuivades oludes liiga palju sõitnud. Nagu me teame, siis rehvivalikuga täppi panek ja rehvide säästmine on sellistel rallidel väga oluline,» sõnas prantslane, kelle jaoks on Portugali ralli teistest võidukihutamistest veidi erilisem.