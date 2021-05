Meister Kalev ja hõbeda saanud Pärnu olid ühtviisi õnnelikud

Kalev triumfeeris viiendat korda järjest - viimati jäädi kullata 2015. aastal, mil finaalis kaotati Tartu Ülikool/Rockile. Just viiendat korda, mitte viiendat aastat, sest eelmisel aastal jäi hooaeg pooleli ja medaleid välja ei mängitud. Peatreener Roberts Štelmahers ja meeskond said nii-öelda teisel katsel kulla kätte. «Kaks viimast hooaega on olnud väga erilised ja medal seetõttu väga kallis. Hooaeg läks sajaprotsendiliselt täkkesse, võitsime kõik, mida võita andis,» viitas Štelmahers ka Eesti-Läti liigale.