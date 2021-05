Video ⟩ Ralliässad läksid reeglite rikkumise pärast tülli

Ent viimasel kiiruskatsel sai Al-Attiyah hakkama korraliku sigadusega, kui lõikas ühte kurvi. See on isegi leebelt öeldud, sest tegelikult lõikas Katari ralliäss tervet lõiku.

«Mulle valmistas pettumust selle video nägemine, mis on filmitud ralli viimaselt kiiruskatselt. Nasseri kaliibriga sõitja ei pea võidu nimel võitlemiseks rada lõikama. Eelmisel aastal tegi ta midagi sarnast. Tänavu andsid korraldajad (ASO) selge sõnumi, et rajakaarti tuleb järgida, vastasel korral seistakse silmitsi tõsiste karistustega. Kahjuks määrasid kohtunikud (FIA) talle vaid kaheminutilise karistuse, mis on vastuolus sellega, mida koosolekutel räägiti,» kirjutas Sainz.