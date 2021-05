Tänak läheb Adamo koduõuele Hyundaiga asfalditunnetust koguma

«Oleme väga õnnelikud, et Tänak ja Järveoja saavad Albas taas võistelda. Sealsed asfaltteed on täpselt sobivad testiks, mida meie piloodid vajavad. Meil jääb üle vaid korraldajaid külalislahkuse eest tänada. Sealne võistlus on üks osa meie plaanist, et olla paremini valmis järgmiseks WRC asfaldiralliks,» rääkis Adamo.