Toyota tehniline direktor: uue generatsiooni ralliautoga tulevad toime ainult parimatest parimad

Kui nende masinatega nõnda keeruline toimetada on, siis võib ju vabalt väita, et järgmine aasta võib tekkida n-ö parimatest parim sõidumees. Fowler nõustus sellega. «Võib nii öelda küll. Siin on küll nüansse, mis selle kasuks räägivad. Paremini saavad hakkama need sõitjad, kes mõistavad, mida varem olemasolevad abid sulle reaalselt andsid. Nõnda tuleb uue masinaga toimetamine lihtsamalt välja,» lõpetas Fowler.