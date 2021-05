Heiki Nabi: saan hakata treenima ja loodan juunis võistelda

Nabi sai uudise teada teisipäeva õhtul. «Saan nüüd hakata pingevabalt treenima. Kolm väärtuslikku kuud on minult röövitud, kaks kuud on olümpiani jäänud. Püüan tasapisi taastada võistlusvormi,» ütles Nabi Postimehele.

Veebruari keskel sai Nabi teada, et tema jaanuaris antud dopinguproovist on leitud keelatud ainet letrosooli. Nii tema A- kui ka B-proov olid positiivsed. Nabi ja tema kaitsetiim rõhuvad aga asjaolule, et letrosooli kogus organismis oli imeväike, see aine ei sattunud organismi teadlikult ja mõju sportlikule sooritusele on olematu.