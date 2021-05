Eelmisel MM-etapil Horvaatias neljanda koha saanud ja mugava sõidurütmi leidmisega hätta jäänud Tänak loodab, et on Portugalis paremas vormis. «Ma ei saa öelda, et ma läksin juba löödult Horvaatia rallile vastu. Samamoodi pole see nii ka siin.