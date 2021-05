Raju lõpuspurti tegev Liverpool tõusis tagasi Meistrite liiga kohale

Et Chelsea oli päev varem alistanud Leicesteri 2:1, tõusis Liverpool enne viimast vooru Leicesteriga ühele pulgale, ent edestab toda tänu paremale väravate vahele. Liverpoolil on see +24 konkurendi +20 vastu. Tabelitipus on Manchester City 83, Manchester United 71, Chelsea 67, Liverpool ja Leicester 66 punktiga. Neli paremat pääsevad teatavasti Meistrite liigasse.