PM PORTUGALIS ⟩ Wilson kahetseb, et Tänak M-Sporti ei naasnud, kuid ta mõistab eestlase otsust

Teadaolevalt kompas Tänak enne Hyundaiga uue lepingu allkirjastamist võimalusi ka Toyotas ja M-Spordis. Lõpuks sõlmis ta mitmeaastase kontrahti ikkagi Hyundaiga, põhjendades seda uue Rally1-auto arendustööga ja võimalusega ehitada seda oma käe järgi.

Wilson ei teinud saladust, et ta proovis eestlasest pilooti oma tiimi tagasi meelitada, ent tema püüdlused ei kandnud vilja. «Kahjuks ei saatnud meid edu. Mõistan tema otsust ja positsiooni, kus ta oli. Ja ongi kõik,» jäi Wilson sel teemal napisõnaliseks.

Pärast Hyundai põhisõitjate kinnitamist on valik sõitjateturul muutunud kesisemaks, kuid Wilson pole jätkuvalt maha matnud eesmärki saada enda ridadesse sõitja, kes aitaks taastada tiimi kolme-nelja aasta taguse hiilguse.

«Päev-päevalt jääb valikut aina vähemaks, see on selge. Ent usun endiselt, et leidub sõitjaid, kes on suudaksid täita meie meeskonnas esisõitja rolli,» arvas inglasest tiimijuht enesekindlalt.

«Peame kõnelusi mitme piloodiga. Samas on meil ka mitu lubavat noorsõitjat. Kõik teavad, et oleme minevikus noortega tegusid teinud ja mulle pakuvad sellised projektid naudingut,» vihjas Wilson viimastel hooaegadel tema tiimist tuule tiibadesse saanud Ott Tänakule ja Elfyn Evansile järelkasvu otsimisele.

Kes siis on sõitjad, kellega M-Sport läbirääkimisi peab? Ametlikult ei ole kuuldusi kinnitatud, kuid oma teeneid on avalikult tiimile pakkunud norralane Andreas Mikkelsen ja prantslane Sebastien Loeb. Küll aga püsib õhus võimalus, et tänavu viimast täispikka hooaega sõitev Sebastien Ogier võib tulevikus jätkata sõitmist osalise koormusega. Kas tema taasliitumine M-Spordiga tuleks kõne alla?