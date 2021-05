BLOGI ⟩ Verstappen võitis, Mercedes tappis kohutava boksipeatusega Bottase poodiumisõidu

#F1 #MonacoGP @Max33Verstappen wins the Monaco Grand Prix ! @Carlossainz55 P2 and @LandoNorris P3. Verstappen's first podium at Monaco, his first win at Monaco and he's the first Dutchman to lead the F1 world championship. #MsportXtra @ACM_Media @redbullracing pic.twitter.com/Gn4mfqyrwF