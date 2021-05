Latvala tahab Evansist teha Toyota esisõitja

Oma debüüthooajal Toyotaga võitles Evans karjääris esimest korda MM-tiitli eest, kuid pidi viimasel etapil Monzas tiimikaaslasele Sebastien Ogier’le alla vanduma. Kuna Ogier on kinnitanud, et tänavune aasta jääb talle viimaseks täispikaks WRC hooajaks, vajab Toyota kindlasti Evansi allkirja.

«Oleme Elfyni esitustega väga rahul. Viimase pooleteist aasta jooksul on ta teinud karjääris suure sammu edasi. Meie peamine eesmärk on teda meeskonnas hoida,» lausus Latvala Motorsportile.

Toyota tiimipealik lisas, et Evansile pakutakse järgmiseks aastaks meeskonna esisõitja kohta. «Kuna Sebastien sõidab järgmisel aastal vaid mõnedel etappidel, siis Elfyn oleks meie number üks sõita või siis teisisõnu esisõitja,» lausus Latvala.

«Meie eesmärk on kokku saada tugevad sõitjad. Praegu on meil koosseis, kus igaüks on võimeline rallit võitma. Tahame sellist ideaalset olukorda ka järgmiseks aastaks,» lisas soomlane.