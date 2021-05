Sebastien Ogier loodab juba järgmisel aastal kihutada ringrajal

«Minu unistus on jääda Toyotasse, kuid me pole tuleviku osas läbirääkimisi veel alustanud. Praegu keskendume tänavusele aastale, kuid loodan meeskonda jääda,» vahendab Rallit.fi prantslase sõnu.

«Ma tahaksin sõita ringrajal ja võtta osa Le Mansi võidusõidust. Kuid praegu ma ei oska öelda, kas see on juba järgmisel aastal võimalik. Ma loodan, et on,» lisas ta.

Toyota rallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala on korduvalt öelnud, et tema eesmärk on säilitada pragune koosseis. Kuna Ogier on täiskohaga rallisõitja ametist taandumas, saaks talle pakkuda osalist lepingut.