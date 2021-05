Adamo sõnul tehti Portugali osas rumal otsus

Tõsi, ühe asja üle pole itaallane rahul. Tänast võistluspäeva ei poolita teeninduspaus, nagu tavaliselt. Küll saavad ekipaažid rehve vahetada, kuid Adamo hinnangul on hooldusest loobumine rumal otsus. «Kasutan sõna «rumal», sest meie käes on kolmikjuhtumine ja olen lahke. Kui päeva esimesel katsel on probleem, tuleb sellega hakkama saada terve päev. Usun, et sõitjad võtsid seetõttu ka vähem riske,» kostis ta.

Hooaja neljandat MM-etappi juhib täna üheksandana rajale minev Dani Sordo, kes edestab 6,7 sekundiga Ott Tänakut ja kümne sekundiga Thierry Neuville'i. Et Portugalis on eelis tagantpoolt startijatel, sest nad ei pea nii palju rada puhastama, pole hispaanlase liidripositsioon ming šokk.

«Ausalt öeldes ma mõtlesingi, et Dani suudab liidriks tõusta,» ütles Adamo WRC otseülekandes. «Arvasin, et Thierryl võib olla keerulisem, aga tundub, et ta saab hästi hakkama.»