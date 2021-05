Rovanperä vihjas, et Toyota astus juba teist korda sama reha otsa

Kolme katse järel juhib rallit Dani Sordo, kellele järgnevad tiimikaaslased Ott Tänak (+6,7) ja Thierry Neuville (+10). Parima Toyota sõitjana on Elfyn Evans neljas (+17,6). Kalle Rovanperä on seitsmendal (+26,1) ning Sebastien Ogier kaheksandal (+31) positsioonil.

Kui Ogier' kiiruse puudumine on vabandatav stardikohaga, siis Evans ja eelkõige Rovanperä ei tohiks küll Hyundaidele niivõrd palju kaotada. Aga kaotavad.

«Andsin endast parima, kuid mul on autoga probleeme. Võib-olla ei ole seadistus õige. Ma ei suuda saavutada sama tunnetust nagu testidel, aga võib-olla on siinsed teed veidi teistsugused. Asi on halb,» põrutas Rovanperä kolmanda kiiruskatse järel.