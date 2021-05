Tänak selgitas, miks ta kaotas üllatavalt palju aega: mul purunes rehv

Pärast viiendat kiiruskatset oli Tänaku aeg väga üllatav, sest alguses näitas eestlane muljet avaldavat minekut. Viienda kiiruskatse 12,13 km vaheajapunktis edestas ta finišis kiireimat aega näidanud Dani Sordot 3,2 sekundiga, kuid lõpus oli see muutunud hoopis 4,4-sekundiliseks kaotuseks.

Kuuenda kiiruskatse finišis, kus Tänak noppis katsevõidu selgitas eestlane ka eelmise katse kaotuse põhjuseid. «Olud on okeid, aga mul purunes eelmisel katsel rehv ja kaotasin aega,» selgitas Tänak.

Pärast kuuendat kiiruskatset on Hyundai meeskonna jaoks kõik ideaalne, sest endiselt hoitakse kolmikjuhtimist. Esimene on Dani Sordo, kelle edu Thierry Neuville ees 8,2 sekundit. Belglane edestab omakorda Tänakut 1,1 sekundiga.