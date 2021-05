Lappi: väga meeldiv on taas publikut rallidel näha

Täna oma klassis kolm kiiruskatse võitu noppinud soomlane sõnas pärast publikukatset, et ta on rahul liidrikohaga, kuid tunneb äärmiselt head meelt publiku olemasolust. «Väga mõnus on näha inimesi raja kõrval. Tean, et nad olid siin terve päeva, aga publikukatsel on neid väga hästi näha. Viimase aasta jooksul pole olnud just palju hetki, kus nad on raja kõrval olnud,» selgitas soomlane WRC-le.