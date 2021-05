Hyundaide hea kiirus Adamot pärast katkestamisi ei lohutanud: siin pole midagi positiivset

«Ma tean, et mu inimesed töötavad meeldetult ja tean, mida nad on teinud ja teevad, et me saaksime üldse rallidel käia. Nüüd me ei näe aga tulemusi, olen frustreerunud. Minu mõtted on minu inimestega, kes on samamoodi löödud. Minu ülesanne on nüüd neile toeks olla, aga enne pean ise rahunema. Need tulemused, eile ja täna, me lihtsalt lasime suurepärase võimaluse tuulde. Eriti kui arvestame MM-sarja üldseisu nii sõitjate kui ka meeskondlikus arvestuses,» jätkas Adamo ega hakanud teisel kohal oleva Dani Sordo seisu igaks juhuks üldse pikemalt kommenteerima. «Üks õnnetus päevas on piisav.»