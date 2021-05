Adamo ei hakka enam kindla peale mängima: Sordol on luba võidu peale kihutada

Asja teeb veelgi valusamaks tõsiasi, et Neuville katkestas ralli teiselt ja Tänak esimeselt kohalt. Ainsa Hyundai mehena on seega võistlustules veel Dani Sordo, kes jääb enne viimast päeva liider Elfyn Evansist maha 10,7 sekundiga. Kui tavaliselt on hispaanlase ülesanne võistkonnale lihtsalt punkte tuua, siis võiks eeldada, et olukorras, kus kaks autot on juba audis, kästakse tal lihtsalt lõpuni tulla. Adamo oli eile õhtul aga teist meelt.

«See on kurb, et me oleme demonstreerinud, et meie auto on siin rallil kõige kiirem, kuid me lihtsalt ei suuda seda ära kasutada. Homse osas on Danil aga korraldus võidelda ralli võidu peale. Ta väärib seda ja kogu Hyundai meeskond, minu inimesed, väärivad siit võitu. Ta peab endast kõik andma, et see võit meile tuua,» sõnas Adamo.